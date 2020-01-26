Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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с чего всё началось
«В 13.00 (сах) оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова образовалась трещина», — говорится
 в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русскомвчера в 22:55

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На Сахалине около 600 рыбаков оказались на отрезанной от берега льдине

РБКвчера в 22:40

На Сахалине спасают рыбаков с отколовшейся льдины

Подмосковье Сегодня22 января в 16:41

Несколько сотен рыбаков оказались оторваны от берега в заливе Мордвинова

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600 любителей подледного лова оторвало на льдине в заливе Мордвинова

Сахалин.Инфовчера в 21:59

Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области - МЧС (версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 23:46

Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28

Лед треснул: 600 отрезанных от берега рыбаков спасают на Сахалине

Deita.ruвчера в 23:00
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Военные США пострадали во время обстрела баз в Ираке

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Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

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Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

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Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане

Газета.Ru вчера в 11:15
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Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
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Число заболевших коронавирусом в Китае возросло почти на сто человек

Новый тип коронавируса в Китае обнаружен у 1372 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Болезнь продолжает распространяться.
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Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
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Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

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Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

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РИА Новости 24 января в 13:42
Технологии

Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году

Экономика сегодня вчера в 09:46
Футбол

В «Динамо» впервые прокомментировали возможный трансфер Соболева

В недавнем большом интервью газете «Спорт-Экспресс» главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков впервые ответил на вопрос о возможном переходе в стан бело-голубых двух футболистов: Александра Соболева и Николая Комличенко.
53 новости вчера в 13:33
Происшествия

SoftBank сообщил о «низком уровне конфиденциальности» похищенных для России данных

Японская телекоммуникационная компания Softbank считает, что данные, которые были похищены якобы в интересах России, имели «низкий уровень конфиденциальности».
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)

Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
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Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат вчера в 10:22
Футбол

В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд

Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
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Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

Газета.Ru 24 января в 03:46
Армия и оружие

Российские вертолёты погоняли американских рейнджеров в Сирии

Накануне днём, две ударных винтокрылых машины ВКС России были замечены в районе трасс, соединяющих город Камышли и Хасаку, где располагается несколько американских военных и блок-постов, созданных специально для блокирования перемещения российских военных по территории САР.
Avia.pro вчера в 22:30
Общество

Японский ученый предрек России бесснежные зимы

Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Известия вчера в 20:05
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