Происшествия
ИзвестияНа Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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с чего всё началось
«В 13.00 (сах) оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова образовалась трещина», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.RT на русскомвчера в 22:55
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Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области - МЧС (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28
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