с чего всё началось

Оторванными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. На помощь к ним отправлены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, включая судно на воздушной подушке «Хивиус». Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

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