Происшествия

REGNUMREGNUMНа Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Оторванными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. На помощь к ним отправлены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, включая судно на воздушной подушке «Хивиус». Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
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с чего всё началось
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает
 воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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На Сахалине завершили эвакуацию рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине

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Подмосковье Сегодня22 января в 16:41
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Происшествия

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РИА Новости 02:16
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Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
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Происшествия

Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским

От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
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Авто

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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
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Российская газета вчера в 16:51
Гаджеты

Половину капитальных затрат Intel направит на новые техпроцессы и расширение производства

Капитальные затраты тоже будут увеличены по сравнению с прошлым годом, половина всей суммы будет направлена на увеличение объёмов выпуска продукции и освоение литографии с нормами 7 нм и 5 нм.
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Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
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Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Политика

Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

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Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 24 января в 10:37
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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Вести.Ru 01:28
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Происшествия

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Вести.Ru вчера в 18:27
Космос

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Футбол

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Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Версия-Саратов вчера в 07:11
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
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Здоровье

Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса

Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса.
Аргументы недели 01:13
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