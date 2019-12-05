Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

РИА Новости21:06

Росздравнадзор по Сахалину не нашел просроченные лекарства в областной больнице

Коммерсантъ20:58

Валяются на подоконнике: просроченные лекарства вкалывают пациентам в Сахалинской больнице

Live2406:35

Глава Сахалина поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице

ТАСС20:21

ПСО: на медсестер, обратившихся на Sakh.com, жаловались пациенты

Сахалин.Инфо17:11

Росздравнадзор отрицает использование просроченных лекарств в больнице

News.ru11:56

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

РБК20:00
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