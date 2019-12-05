Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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