Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

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