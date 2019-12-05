Здоровье
РИА НовостиНа Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика
Президент Казахстана высказался о воссоединении Крыма с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о воссоединении Крыма с Россией. Свою точку зрения он озвучил в интервью Deutsche Welle.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Происшествия
Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Авто
Datsun не покинет российский авторынок
Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Общество
В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019
У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Происшествия
В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей
В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Авто
Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line
Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга
На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.
Кино
В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляп
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».