Здоровье
РБКРосздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине
Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств. Ведомства не нашли нарушений, сообщается на сайте регионального правительства.
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с чего всё началось
Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной информации "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое".Сахалин.Инфо00:57
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