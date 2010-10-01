Здоровье

РБКРБКРосздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств. Ведомства не нашли нарушений, сообщается на сайте регионального правительства.
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с чего всё началось

Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое

Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной информации "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое".
Сахалин.Инфо00:57

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Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

РБК20:00

Валяются на подоконнике: просроченные лекарства вкалывают пациентам в Сахалинской больнице

Live2406:35

ПСО: на медсестер, обратившихся на Sakh.com, жаловались пациенты

Сахалин.Инфо17:11

Росздравнадзор отрицает использование просроченных лекарств в больнице

News.ru11:56

В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

ТАСС11:28

В больнице Сахалина колют просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые медизделия

Новый День08:13

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

REGNUM18:33
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