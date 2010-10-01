Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной информации "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое".

с чего всё началось

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств. Ведомства не нашли нарушений, сообщается на сайте регионального правительства.

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

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