Происшествия

REGNUMREGNUMНа Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы. Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в ноябре 2019 года возбуждено дело в отношении ВИЧ-инфицированного за умышленное заражение жительницы.
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с чего всё началось

Сахалинец получил два года тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

Суд на Сахалине приговорил 21-летнего жителя Корсаковского района (юг острова) к двум годам колонии общего режима за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
ТАСС20:14

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Сахалинец получил два года за умышленное заражение ВИЧ школьницы

Телеканал 360°21:33

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

REGNUM21:22

Сахалинец получил два года тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

ТАСС20:14

Сахалинцу, заразившему 16-летнюю школьницу ВИЧ, дали два года

Znak.com20:55

Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

РИА Новости20:37

На Сахалине осудили мужчину, умышленно заразившего школьницу ВИЧ

РЕН ТВ20:55

Сахалинцу, заразившему школьницу ВИЧ, дали два года

Сахалин.Инфо18:57
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Хоккей

Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
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В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

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В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
РБК 21:00
Кино

Появился первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн»

На официальном YouTube-канале Universal Pictures выложили трейлер ремейка хорор-фильма "Кэндимэн".
Газета.Ru 16:18
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК 19:29
Биатлон

Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Газета.Ru 10:23
Футбол

Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
NewInform 05:54
Армия и оружие

Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30

Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Avia.pro вчера в 21:31
Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Игры

Little Hope: вторая часть антологии The Dark Pictures выйдет летом

Игромания.ру 11:34
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor 07:50
Футбол

В Италии футболист заразился коронавирусом

Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Нева Спорт 07:42
Футбол

ФК «Урал» осудил «Уральские авиалинии» за отсутствие патриотизма

Заключение контракта с футбольным клубом «Спартак-Москва» со стороны «Уральских авиалиний» не патриотично по отношению к региону, считает президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
URA.Ru 21:00
Происшествия

В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии

Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
ТАСС 08:36
Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Здоровье

Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине

Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Народные новости 17:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры

Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Bimru.ru 04:54
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Tvoe-avto.com вчера в 13:08
Здоровье

На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус

На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Gazeta.SPb 14:33
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что "ее сердце теперь свободно".
РИА Новости 04:27
Происшествия

Экс-главу «РАО ЭС Востока» осудили за подстрекательство к растрате

СК расследовал дело экс-главы Клинского района Постриганя Благодыря задержали в феврале 2019 года на основании показаний Милуша.
Право.ру 10:02
Общество

В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию

Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.
РИА Новости 19:33
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru 16:53
Футбол

Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
RT на русском 09:33
Экономика

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
RT на русском 15:39
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:35
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