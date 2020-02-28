Суд на Сахалине приговорил 21-летнего жителя Корсаковского района (юг острова) к двум годам колонии общего режима за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

с чего всё началось

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы. Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в ноябре 2019 года возбуждено дело в отношении ВИЧ-инфицированного за умышленное заражение жительницы.

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

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