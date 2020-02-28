Происшествия
REGNUMНа Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы. Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в ноябре 2019 года возбуждено дело в отношении ВИЧ-инфицированного за умышленное заражение жительницы.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Суд на Сахалине приговорил 21-летнего жителя Корсаковского района (юг острова) к двум годам колонии общего режима за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.ТАСС20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Хоккей
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Экономика
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
Кино
Появился первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн»
На официальном YouTube-канале Universal Pictures выложили трейлер ремейка хорор-фильма "Кэндимэн".
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Биатлон
Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Игры
Little Hope: вторая часть антологии The Dark Pictures выйдет летом
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Футбол
ФК «Урал» осудил «Уральские авиалинии» за отсутствие патриотизма
Заключение контракта с футбольным клубом «Спартак-Москва» со стороны «Уральских авиалиний» не патриотично по отношению к региону, считает президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
Происшествия
В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии
Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что "ее сердце теперь свободно".
Происшествия
Экс-главу «РАО ЭС Востока» осудили за подстрекательство к растрате
СК расследовал дело экс-главы Клинского района Постриганя Благодыря задержали в феврале 2019 года на основании показаний Милуша.
Общество
В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию
Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Футбол
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Экономика
Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение
Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).