с чего всё началось

В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Политика Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Общество Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании» Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Политика В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля 26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.

Экономика РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.

Происшествия Суд принял решение не возвращать экс-главу «Метростроя» в СИЗО Дзержинский районный суд принял решение не возвращать в СИЗО бывшего генерального директора «Метростроя» Николая Александрова, обвиняемого в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Армия и оружие Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ "Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".

Политика 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $55 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.

Экономика Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Общество С 1 марта жизнь россиян изменится С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.

Политика Путин рассказал о предложении использовать двойника Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.