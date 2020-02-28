Происшествия
REGNUMНа Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.
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с чего всё началось
Жителя Сахалина, который заразил 16-летнюю школьницу ВИЧ, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Znak.comвчера в 20:55
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