Происшествия

REGNUMREGNUMНа Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.
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с чего всё началось
Корсаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ собрал доказательства
, убедившие суд в виновности мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей о заражении ВИЧ-инфекцией.
Телеканал 360°21:33

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Сахалинца обвинили в умышленном заражении ВИЧ девочки-подростка

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Заразивший школьницу ВИЧ россиянин попал в тюрьму

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Сахалинец получил два года тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

ТАСС20:14

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РЕН ТВ20:55

Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

РИА Новости20:37

Сахалинец получил два года за умышленное заражение ВИЧ школьницы

Телеканал 360°21:33

Сахалинцу, заразившему школьницу ВИЧ, дали два года

Сахалин.Инфо18:57
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
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Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

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Вестник 05:17
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Энергетика

Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

Ранее американская разведка разместила заявку на изучение объектов энергетической инфраструктуры в Мурманске.
RT на русском 22:30
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

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Армия и оружие

Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США

Lenta.ru 22:39
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Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

Мировые цены на нефть падают в ходе торгов в пределах 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $51 за баррель, обновив минимум с декабря 2018 года.
RT на русском 09:15
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 15:00
Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

Профиль вчера в 10:02
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета 23:01
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta 07:32
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире НСН конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
РИА Новости 19:39
Футбол

Лондонский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы

Одной из центральных встреч был матч между лондонским «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом».
МИР 24 19:48
Экономика

Челябинский губернатор собрался резко увеличить зарплаты

В сравнении с 2018 годом к 2024-му предстоит повысить её в полтора раза. Сам губернатор признаёт, что эта задача весьма амбициозна.
REGNUM 10:38
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости 20:18
Шоу-бизнес

Джонни Депп предлагал утопить и сжечь Эмбер Херд

Hubert Boesl / Globallookpress Американский актер Джонни Депп предлагал утопить и сжечь свою жену Эмбер Херд.
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Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru 21:59
Политика

Исполкомы ЕР ждут кадровые изменения

«Единая Россия» анонсировала кадровые изменения в структуре региональных исполкомов (РИКов) партии.
1pnz.ru 22:00
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Сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В своём Инстаграм Джиган поделился новостью о важном событии. Оказывается, родители решили сделать сыну обрезание.
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Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Российская газета 22:24
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