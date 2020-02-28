с чего всё началось

В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

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Экономика Челябинский губернатор собрался резко увеличить зарплаты В сравнении с 2018 годом к 2024-му предстоит повысить её в полтора раза. Сам губернатор признаёт, что эта задача весьма амбициозна.

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Политика Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ "Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.