Происшествия

REGNUMREGNUMНа Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.
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с чего всё началось
Жителя Сахалина, который заразил 16-летнюю школьницу ВИЧ, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба
 Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
Znak.comвчера в 20:55

Подробнее о событии

Заразивший школьницу ВИЧ россиянин попал в тюрьму

Lenta.ruвчера в 22:11

Сахалинец получил два года за умышленное заражение ВИЧ школьницы

Телеканал 360°вчера в 21:33

Сахалинцу, заразившему школьницу ВИЧ, дали два года

Сахалин.Инфовчера в 18:57

Сахалинцу, заразившему 16-летнюю школьницу ВИЧ, дали два года

Znak.comвчера в 20:55

Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

РИА Новостивчера в 20:37

Сахалинец получил два года тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

ТАССвчера в 20:14

На Сахалине осудили мужчину, умышленно заразившего школьницу ВИЧ

РЕН ТВвчера в 20:55
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Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
RT на русском 02:33
Армия и оружие

Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом

Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
Красная весна 02:55
Экономика

Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта.
Интерфакс 02:28
Политика

Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
REGNUM 03:21
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи

Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
ОК! вчера в 08:46
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru вчера в 21:28
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Экономика

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
РБК 00:00
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 04:50
Футбол

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:40
Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации в Братске

Неизвестная молодая женщина оставила новорожденного ребенка в женской консультации в Центральном районе Братска.
Общественное телевидение России 02:18
Армия и оружие

Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Lenta.ru 03:29
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемых в подделке документов для мигрантов

В Москве и Подмосковье задержаны члены преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, дающих мигрантам право находиться в России.
Известия 02:44
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Общество

В России из-за коронавируса могут подорожать лекарства

Если поставки лекарств из Китая не будут возобновлены, в России могут подняться цены на некоторые препараты, либо часть из них могут исчезнуть с прилавков.
Кубань 24 03:08
Общество

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Государственные Вести вчера в 04:16
Армия и оружие

В Турции ограничен доступ к соцсетям

У жителей Турции возникли сложности с доступом к Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Google, следует из информации на сайте Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, который за пять лет не предложил ни одного законопроекта.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

СК показал кадры с места нападения на мирового судью в Липецке

Московский Комсомолец вчера в 05:51
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
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