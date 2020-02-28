с чего всё началось

В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Армия и оружие Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Армия и оружие Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.

Политика Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.

Происшествия Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.

Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Общество Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Экономика РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.

Космос Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Общество В России из-за коронавируса могут подорожать лекарства Если поставки лекарств из Китая не будут возобновлены, в России могут подняться цены на некоторые препараты, либо часть из них могут исчезнуть с прилавков.