с чего всё началось

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

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