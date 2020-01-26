Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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с чего всё началось
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает
 воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известиявчера в 22:20

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На Сахалине около 600 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБКвчера в 22:40

Лед треснул: 600 отрезанных от берега рыбаков спасают на Сахалине

Deita.ruвчера в 23:00

600 любителей подледного лова оторвало на льдине в заливе Мордвинова

Сахалин.Инфовчера в 21:59

Несколько сотен рыбаков оказались оторваны от берега в заливе Мордвинова

АСТВвчера в 21:40

Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области - МЧС (версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 23:46

Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28

На Сахалине спасают рыбаков с отколовшейся льдины

Подмосковье Сегодня22 января в 16:41
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Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Lenta.ru 23 января в 18:13
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество

Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
RT на русском вчера в 18:01
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
ТК Звезда 01:13
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя

Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
REGNUM 01:10
Музыка

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Журналист Владимир Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз».
News.ru 24 января в 21:40
Армия и оружие

Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
REGNUM вчера в 20:31
Гаджеты

Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
iXBT.com 22 января в 17:03
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Футбол

Месси повторил личный антирекорд по количеству ударов без голов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» повторил личный антирекорд.
Sport24.ru вчера в 23:13
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform вчера в 09:21
Происшествия

Пропавший в Энгельсе мужчина найден погибшим

Напомним, 27-летний мужчина ушел из дома 17 января 2020 года.
Новости Саратова 00:54
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Политика

Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ

По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.
Москва 24 01:08
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
РИА Новости вчера в 07:38
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» по переходу Эриксена

ГЛАС.RU 24 января в 04:18
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
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