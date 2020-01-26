Происшествия
ИзвестияНа Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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с чего всё началось
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.Известиявчера в 22:20
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Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области - МЧС (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28
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