Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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с чего всё началось
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области
, на месте происшествия работают 18 человек и 14 единиц техники, из них автомобили, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус».
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Подробнее о событии

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

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В заливе Мордвинова со льдин спасли больше 200 рыбаков

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РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28
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Журналистская правда 06:17
Общество

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Общество

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В США подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения штата Огайо.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

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Происшествия

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РИА Новости 06:44
Общество

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Политика

Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

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REGNUM 07:13
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Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Политика

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Интерфакс вчера в 00:15
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Российская газета вчера в 16:51
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Поезд, следующий из Китая в Москву, был сегодня остановлен и оцеплен в Екатеринбурге.
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