Девелоперская группа ПИК запустит на Сахалине производство модульных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Гаджеты Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».

Происшествия Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.

Культура Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради» Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.

Политика США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Происшествия Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Политика Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.

Космос SETI выпустил два петабайта данных Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.

Музыка В Киеве вновь назвали Малевича украинским художником Участницы второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, девушки из группы Fo Sho назвали известного художника-авангардиста Казимира Малевича украинцем.