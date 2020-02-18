Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине откроют производство модульных домов

Девелоперская группа ПИК запустит на Сахалине производство модульных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
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