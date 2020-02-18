Экономика
РИА НовостиНа Сахалине откроют производство модульных домов
Девелоперская группа ПИК запустит на Сахалине производство модульных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
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Лимаренко: Производство домов на конвейере может удешевить квадратный метр на Сахалине
РИА Сахалин-Курилы01:26
Масштабное производство модульных домов запустят на Сахалине - власти
Интерфакс - Россиявчера в 22:35
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Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Происшествия
Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту
Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.
Общество
В РФ расширили список профессий для упрощенного получения гражданства
Минтруд РФ почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Политика
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Авто
В России показали обновленный Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ.
Политика
Песков прокомментировал новые данные о крушении Boeing на Украине
Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Космос
SETI выпустил два петабайта данных
Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Футбол
Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»
Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.
Гаджеты
Emperion якобы готовит смартфон Nebulus на полноценной Windows 10
Британская компания Emperion утверждает, что готовит смартфон с полноценной Windows 10 на базе процессора ARM.
Музыка
В Киеве вновь назвали Малевича украинским художником
Участницы второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, девушки из группы Fo Sho назвали известного художника-авангардиста Казимира Малевича украинцем.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.