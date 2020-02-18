Экономика
РИА НовостиНа Сахалине откроют производство модульных домов
Девелоперская группа ПИК запустит на Сахалине производство модульных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
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Лимаренко: Производство домов на конвейере может удешевить квадратный метр на Сахалине
РИА Сахалин-Курилы01:26
Масштабное производство модульных домов запустят на Сахалине - власти
Интерфакс - Россиявчера в 22:35
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Футбол
Робертсон: «„Атлетико“ праздновал так, будто вышел в следующий раунд»
«Атлетико» после матча праздновал так, будто вышел в следующий раунд.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Технологии
Xiaomi согласилась на предустановку российского ПО на свои гаджеты
Китайская компания Xiaomi не стала перечить российским законам.
Общество
Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен
Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.
Армия и оружие
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Общество
Трутнев высказался против строительства «Горной Ривьеры» в столице Сахалина
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область поддержал протест жителей Южно-Сахалинска против строительства элитного коттеджного посёлка в окрестностях города.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Политика
Собчак был очень самонадеянным – Кудрин
Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Политика
Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Армия и оружие
ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса
Наука
По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер
Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Космос
Ariane 5 стартует на орбиту с японским и южнокорейским спутниками
Старт ракеты-носителя Ariane 5 тяжелого класса Европейского космического агентства с японским и южокорейским спутниками на борту намечен на среду, 19 февраля.