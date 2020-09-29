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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
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ТАСС

Лимаренко: ТОР и СПВ помогут диверсифицировать нефтегазовое производство на Сахалине

ТАСС20:18
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

Российская газета19:00
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине стартовал Дальневосточный энергетический форум

РИА Сахалин-Курилы18:23
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05

Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод

Японское агентство аэрокосмических исследований заявило о своей готовности к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, об этом пишет агентство Kyodo.
Московский Комсомолец27 сентября в 23:35
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.рувчера в 11:13

В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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Нижегородская область готовится ко второй волне коронавируса

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о подготовке к новой волне коронавируса и призвал готовиться ко второму удару.
Newsroom24вчера в 14:31
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Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией

Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определил состав команды на матчи Лиги наций, которые состоятся в октябре, передает пресс-центр сборной.
Дума ТВ28 сентября в 10:12
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии

"Если вы спрашиваете, планирует ли правительство Эстонии предъявить в будущем территориальные претензии России, мой ответ отрицательный", - заявил глава МИД Эстонии в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".
Интерфакс19:57

Городскую больницу №25 оштрафовали за перегруз больными коронавирусом

Несколько месяцев назад сотрудники Роспотребнадзора решили провести в медицинском учреждении проверки и обнаружили, что в больнице №25 количество больных COVID–19, а также пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало допустимую норму.
Сибкрай.ruвчера в 01:56
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