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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Стали известны подробности о газификации Сахалина и разработке его месторождений

Московский Комсомолец22:04
ТАСС

Лимаренко: ТОР и СПВ помогут диверсифицировать нефтегазовое производство на Сахалине

ТАСС20:18
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине стартовал Дальневосточный энергетический форум

РИА Сахалин-Курилы18:23
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом
BFM.ruвчера в 16:38
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидата Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает Evening Standard со ссылкой на инициатора номинации, члена Лейбористской партии Великобритании Криса Брайанта.
Газета.Ru20:08
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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известиявчера в 19:00
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 10:41
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Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота, и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия.
РБК22:03

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
RT на русскомвчера в 14:35
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На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.
Российская газетавчера в 07:50
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