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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
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Московский Комсомолец

Стали известны подробности о газификации Сахалина и разработке его месторождений

Московский Комсомолец22:04
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине стартовал Дальневосточный энергетический форум

РИА Сахалин-Курилы18:23
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
ТАСС

Лимаренко: ТОР и СПВ помогут диверсифицировать нефтегазовое производство на Сахалине

ТАСС20:18

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом
BFM.ruвчера в 16:38
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Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3

Военным США поручено оценить сроки оснащения ядерными боеприпасами стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Politico.
Газета.Ruвчера в 16:54
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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.
РЕН ТВвчера в 16:10
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
RT на русскомвчера в 14:35
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