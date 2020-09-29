Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.