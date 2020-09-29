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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
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РИА Сахалин-Курилы

Советник президента России выразил респект губернатору Сахалинской области

РИА Сахалин-Курилы03:35
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
Сахалин.Инфо

В Сахалинской области до 2025 года газифицируют 26 тысяч домов и 157 предприятий

Сахалин.Инфо01:46
ТАСС

Лимаренко: ТОР и СПВ помогут диверсифицировать нефтегазовое производство на Сахалине

ТАСС20:18
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
EastRussia

Международная конференция «Нефть и газ» открылась на Сахалине

EastRussia02:00

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

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ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

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Новые автомобили22:07
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