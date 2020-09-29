На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум
В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
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Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума
SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%
Интерфакс - Россия18:39