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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
ПРАЙМ

Ежегодная конференция «Нефть и газ Сахалина» откроется в среду

ПРАЙМ17:29
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине стартовал Дальневосточный энергетический форум

РИА Сахалин-Курилы18:23
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

Российская газета19:00
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
Сахалин.Инфо

Возможные резиденты присматриваются к нефтегазовому индустриальному парку на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 06:58
EastRussia

Резидентами индустриального парка на Сахалине станут более 20 компаний

EastRussia28 сентября в 02:44

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфаксвчера в 10:37
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Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ruвчера в 12:38
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Мужу Тихановской продлили содержание под стражей на два месяца

Сергей Тихановский, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, останется в СИЗО еще на два месяца, сообщает возглавляемое им движение «Страна для жизни» в Telegram-канале.
Московский Комсомолец18:22
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 10:43
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.
Известия17:12
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