В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.