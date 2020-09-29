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Российская газета
Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.В источнике
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Российская газета

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

Российская газета19:00
ПРАЙМ

Ежегодная конференция «Нефть и газ Сахалина» откроется в среду

ПРАЙМ17:29
Сахалин.Инфо

Возможные резиденты присматриваются к нефтегазовому индустриальному парку на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 06:58
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине стартовал Дальневосточный энергетический форум

РИА Сахалин-Курилы18:23
EastRussia

Резидентами индустриального парка на Сахалине станут более 20 компаний

EastRussia28 сентября в 02:44

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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«Ростелеком» и «Росатом» создали линию связи с квантовым шифрованием

«Ростелеком» и госкорпорация «Росатом» успешно завершили пилотный проект создания волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием квантового распределения ключей шифрования (КРК), сообщил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников 29 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 12:57

15 новых автомобилей скорой помощи поступят в больницы Колымы

В Магаданскую область направлены 15 автомобилей УАЗ класса В. Девять из них — это универсальные и многоцелевые внедорожники вагонной компоновки, именуемые в народе "буханкой" (общая стоимость машин с оборудованием — 25 млн 650 тыс. руб), шесть машин — микроавтобусы повышенной грузоподъемности нового модельного семейства "Профи" (общая стоимость машин с оборудованием — 20 млн 940 тыс. руб).
MagadanMedia.ru19:04

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.
Известия19:06
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