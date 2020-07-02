Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой

Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
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Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию

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