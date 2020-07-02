Коронавирус
REGNUMНа Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
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Для жителей Сахалинской области со справкой на COVID-19 отменили обязательную обсервацию
SakhalinMedia.ruвчера в 22:49
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Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Общество
В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Rambler News Service 02:41
Общество
Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса
Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Политика
Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Космос
Ученые нашли самую тяжелую экзопланету
ТК Звезда 00:07
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс вчера в 13:14
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл
Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Наука
Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус
Из человеческих клеток ученым удалось вырастить органоид «мини мозг», который по своей сути является макетом и прототипом реального человеческого органа.
Live24 вчера в 08:30
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня
По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Гаджеты
Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц
Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.com вчера в 16:07
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Экономика
«Автодор» может частично отказаться от привлечения инвестиций
Ранее председатель госкомпании и вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что "Автодор" может разместить облигации на 300 млрд руб. Это решение он объяснил тем, что в бюджете недостаточно денег на строительство инфраструктуры.
Коммерсантъ 01:57
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07