Происшествия
ИзвестияНа Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей. Об этом в среду, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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Сахалинцы, уплывшие на побитом припае в море, «построили» ледяной плот с таксой в 300 рублей
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:03
Льдину с 300 рыбаками-любителями оторвало от берега в Корсаковском районе
SakhalinMedia.ruвчера в 23:21
На юге Сахалина оторвало от берега льдину с почти 300 рыбаками-любителями - МЧС
Интерфакс - Россиявчера в 21:49
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
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Здоровье
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Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Общество
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Общество
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Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Здоровье
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Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Политика
Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
Политика
Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Авто
Datsun показал обновлённый седан on-DO
Бренд Datsun объявил о начале продаж обновленного седана on-DO. Изменения коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Общество
Шторм «Глория» обрушился на восток Испании
Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
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О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»
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Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Интернет-пользователи из ряда стран мира, включая Россию, отмечают проблемы в работе сервиса микроблогинга Twitter.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.