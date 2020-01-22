Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей. Об этом в среду, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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Сахалинцы, уплывшие на побитом припае в море, «построили» ледяной плот с таксой в 300 рублей

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:03

Спасатели на Сахалине эвакуируют рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

ТАССвчера в 23:56

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

Известиявчера в 22:37

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБКвчера в 21:58

Триста сахалинцев пошли рыбачить, видя, что припай сломан

Сахалин.Инфовчера в 21:20

Льдину с 300 рыбаками-любителями оторвало от берега в Корсаковском районе

SakhalinMedia.ruвчера в 23:21

На юге Сахалина оторвало от берега льдину с почти 300 рыбаками-любителями - МЧС

Интерфакс - Россиявчера в 21:49
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Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Сергей Кравцов назначен министром просвещения

Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Парламентская газета вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa 20 января в 07:45
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Здоровье

Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

Создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, заявили в Центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России.
Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Общественная служба новостей вчера в 12:00
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Общество

Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер 20 января в 05:28
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Здоровье

Кардиолог перечислил признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба.
Газета Кемерова вчера в 22:37
Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
РБК вчера в 16:00
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
Новый День вчера в 13:21
Политика

Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами.
Национальная служба новостей вчера в 04:37
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Авто

Datsun показал обновлённый седан on-DO

Бренд Datsun объявил о начале продаж обновленного седана on-DO. Изменения коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля.
5 колесо вчера в 02:33
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии вчера в 20:29
Общество

Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Ридус 19 января в 13:41
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Наука

О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»

На круглом столе «Послезавтра: будущее медицины» говорили о технологиях, которые в будущем кардинально изменят медицину.
НИА-Федерация 19 января в 02:37
Авто

Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster

Ведомости вчера в 16:22
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
RT на русском 00:02
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Интернет-пользователи из ряда стран мира, включая Россию, отмечают проблемы в работе сервиса микроблогинга Twitter.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета вчера в 18:04
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