На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей. Об этом в среду, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

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