Общество
REGNUMНа Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В районах Сахалина ожидается усиление ветра до 27 м/с, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новый циклон, ожидающийся на Сахалине в ночь на вторник, спровоцирует шторм с высотой волн свыше 4 метров в Татарском проливе, сообщает региональное управление МЧС России.Московский Комсомолец00:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус украли обручальное кольцо
Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Хоккей
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь
Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений
Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Футбол
«Рома» намерена досрочно вернуть Калинича в «Атлетико» из аренды
Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич не произвёл впечатления на руководство «Ромы», за которую выступает с начала нынешнего сезона на правах аренды.
Гаджеты
Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский оператор China Mobile составил рейтинг лучших смартфонов за 2019 году. Первое место в топе заняли смартфоны Huawei Mate 30 Pro.
Авто
Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4
Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новым сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей LADA).
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Названа причина задержания чиновников в Бийске
Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
Политика
Представители белорусской оппозиции в парламент не прошли
Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Экономика
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.