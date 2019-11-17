с чего всё началось

Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В районах Сахалина ожидается усиление ветра до 27 м/с, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Общество «Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией «Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес У Кристины Асмус украли обручальное кольцо Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Происшествия На складе на северо-западе Москвы произошел пожар ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.

Общество Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.

Гаджеты Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года Китайский оператор China Mobile составил рейтинг лучших смартфонов за 2019 году. Первое место в топе заняли смартфоны Huawei Mate 30 Pro.

Авто Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4 Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новым сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей LADA).

Экономика ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.

Общество Названа причина задержания чиновников в Бийске Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.