В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.

с чего всё началось

Специалисты закрыли передвижение транспорта на маршруте, который объединяет северную и южную части острова. Данная мера связана с возникшей гололедицей, которая несет угрозу участникам движения.

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