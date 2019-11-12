Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUНа Сахалине перекрыли дорожное движение

Специалисты закрыли передвижение транспорта на маршруте, который объединяет северную и южную части острова. Данная мера связана с возникшей гололедицей, которая несет угрозу участникам движения.
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с чего всё началось

Участок главной магистрали Сахалина перекрыли из-за гололеда

В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.
ТАССвчера в 20:34

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Движение на всех автодорогах Сахалинской области открыто

SakhalinMedia.ruвчера в 23:43

Из-за обледенения закрыто движение на дороге от Тымовского до Александровска-Сахалинского

Сахалин.Инфовчера в 16:52

Открыто движение по всем автодорогам Сахалинской области

АСТВвчера в 23:04

На всех дорогах Сахалина восстановили нарушенное гололедом движение

ТАССвчера в 23:38

В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда

RT на русскомвчера в 20:37

На дорогах Сахалина в полном объеме восстановлено движение

РИА Новости01:21

На Сахалине важная автотрасса закрыта из-за гололёда

REGNUMвчера в 21:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика

Кремль прокомментировал информацию о недвижимости семьи Асада в Москве

В Кремле не располагают данными о том, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада недвижимость в комплексе "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Москва 24 вчера в 07:44
Политика

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

RT на русском 02:30
Политика

Моралес отправился из Боливии в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Авто

Kia показала первые изображения серийной Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM вчера в 01:31
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Политика

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК 00:49
Армия и оружие

Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 09 ноября в 15:50
Экономика

Две трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей

REGNUM вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество

В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита.
Lenta.ru 00:58
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru вчера в 13:44
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Спорт

ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу

После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Происшествия

В Уфе в детском саду утонула воспитательница

В Уфе началась доследственная проверка в связи со смертью воспитательницы, которая утонула в бассейне детского сада.
Интерфакс 02:03
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты

Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Телепрограмма вчера в 00:45
Здоровье

Родители детей с малым весом требуют продолжения программы пересадки почек в Центре здоровья детей

Родители детей с малым весом требуют продолжения программы пересадки почек в Центре здоровья детей Родители детей-пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации.
Коммерсантъ 02:00
Общество

Тысячи националистов пришли на марш в Варшаве в День независимости

Несколько тысяч националистов вышли на марш в Варшаве в День независимости Польши, передают РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика

На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
РИА Новости вчера в 19:31
Наука

Эксперты определили настоящий возраст Нила

Ранее считалось, возраст реки гораздо меньше. Долгое время ученые вовсе не могли предположить, каким на самом деле является возраст Нила.
Rusargument вчера в 17:53
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Армия и оружие

ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»

Rusvesna.su 00:25
Футбол

Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
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