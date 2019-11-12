Общество
ГЛАС.RUНа Сахалине перекрыли дорожное движение
Специалисты закрыли передвижение транспорта на маршруте, который объединяет северную и южную части острова. Данная мера связана с возникшей гололедицей, которая несет угрозу участникам движения.
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с чего всё началось
В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.ТАССвчера в 20:34
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Из-за обледенения закрыто движение на дороге от Тымовского до Александровска-Сахалинского
Сахалин.Инфовчера в 16:52
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
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