Энергетика
REGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Политика
Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией
Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Кино
«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью
Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Политика
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Общество
Москва заняла лидирующую позицию по индексу качества городской среды
Москва заняла первое место в рейтинге индекса качества городской среды в России.
Известия 03:00
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика
УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале
Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Армия и оружие
В Сирии задержали сестру убитого лидера «Исламского государства»
Власти Турции задержали в Сирии старшую сестру убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу-Бакра аль-Багдади.
Новая газета 02:23
Футбол
Появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»
63.ru вчера в 13:15
Общество
«Аэрофлот» попросил отсрочить обязательную установку камер в самолетах
«Аэрофлот» попросил не требовать с российских авиаперевозчиков устанавливать камеры с возможностью трансляции в режиме реального времени с 2020 года.
Коммерсантъ 02:07
Транспорт
В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог
Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31
Общество
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений
Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44