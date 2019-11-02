Энергетика

REGNUMREGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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«Скоро за 50 перевалит» — цены на бензин взлетели в России

Deita.ru01 ноября в 18:55

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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
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Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

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Происшествия

Издевательства россиянки над голодным ребенком попали на видео

Lenta.ru 03:11
Политика

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Кино

«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Политика

Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Финансы

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Общество

Москва заняла лидирующую позицию по индексу качества городской среды

Москва заняла первое место в рейтинге индекса качества городской среды в России.
Известия 03:00
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Армия и оружие

В Сирии задержали сестру убитого лидера «Исламского государства»

Власти Турции задержали в Сирии старшую сестру убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу-Бакра аль-Багдади.
Новая газета 02:23
Футбол

Появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»

63.ru вчера в 13:15
Общество

«Аэрофлот» попросил отсрочить обязательную установку камер в самолетах

«Аэрофлот» попросил не требовать с российских авиаперевозчиков устанавливать камеры с возможностью трансляции в режиме реального времени с 2020 года.
Коммерсантъ 02:07
Транспорт

В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог

Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31
Общество

Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Discover24 02:44
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