Энергетика
REGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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Политика
На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа
Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Футбол
Деле Алли: «Сон плачет после травмы Гомеша»
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли выразил сочувствие хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу, который получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии, который завершился вничью.
Спорт-Экспресс 03 ноября в 14:20
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Общество
Число разрешений на такси предложили ограничить в России
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.
Известия 05:50
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
iReactor 03 ноября в 20:47
Общество
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру вчера в 12:14
Происшествия
В Адыгее нашли тело пропавшей школьницы
Кубань 24 09:14
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Uznayvse.ru 08:05
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
РИА Новости вчера в 19:01
Кино
Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству
Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Общество
Неплатежи российских компаний за вывоз мусора составили почти 70%
Уровень долгов населения за вывоз мусора составляет от 20 до 35%, передает слова Буцаева РБК.
Государственные Вести 06:37
Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com 06:12
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 07:23
Футбол
«Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева
Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Матч ТВ 04:39
Армия и оружие
Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии
Российская газета 05:46
Происшествия
Почти 2 кг золота приклеила к ступням россиянка для вывоза в Китай
Оказалось, что россиянка примотала несколько золотых слитков общим весом 1 кг 863 гр к ступням при помощи скотча.
Городской ревизор 09:20
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о вытрезвителях
В 20 регионах (Татарстан, Тюменская, Саратовская область и другие) власти приняли решение возродить систему вытрезвителей.
Парламентская газета 08:29
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Хоккей
Щербак продолжит карьеру в «Тракторе»
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в «Тракторе».
Спорт-Экспресс 08:01
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00