Общество
REGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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Общество
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Экономика
Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%
Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье
RT на русском 00:09
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Политика
Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества
Указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества подписал вчера президент РФ Владимир Путин.
ЮГ Times вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет
Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.
Kleo.ru вчера в 06:39
Общество
Врачи рассказали, как компенсировать недостаток солнечного света
Врачи дали рекомендации о том, как можно компенсировать недостаток солнечного света.
Pravda.Ru 00:07
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально
Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Хабаровские власти помогут вывезшему детей из Швеции россиянину
Российская газета 02:08
Общество
Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному
По данным "Левада-центра", почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.
Интерфакс вчера в 22:44
Политика
Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках
Президент США Дональд Трамп, комментируя победу лошади по кличке Covfefe на скачках в США, заявил, что это загадочное слово, появившееся в Twitter-аккаунте американского лидера два года назад, может иметь глубокий смысл.
РИА Новости 01:45
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Происшествия
В ДТП на трассе Орск — Гай погиб человек
На трассе Орск — Гай, в районе Репино, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и ГАЗели.
Orsk.ru вчера в 07:45
Политика
Киев призвал мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Москву в связи с задержанием кораблей после провокации Киева в Керченском проливе.
Взгляд.ру 00:36
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол
Тедеско: «Шюррле профессионален и мотивирован»
Могу сказать, что передо мной очень мотивированный парень, у него хорошее положение в команде - все смотрят на него, - приводит слова Тедеско ТАСС.
ProstoProSport 01:29
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 Pro пошел по стопам Xiaomi Mi 9 и превзошел его
Защитный чехол Xiaomi Mi 9 RUOK продается за 7 долларов, аналогичный аксессуар для Xiaomi Mi CC9 Pro должен стоить примерно столько же.
iXBT.com вчера в 00:03
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
Подготовлена пошаговая инструкция для переезда по реновации в Москве
Информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жилье по программе реновации, появился на портале мэра столицы во вторник, 5 ноября.
Известия 02:04
Авто
Названы основные способы выяснить реальный пробег автомобиля
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Auto.ru перечислили способы выяснить настоящий километраж, который прошла приглянувшаяся покупателю машина.
Профиль 02:16
Футбол
Ребров остался недоволен поведением болельщиков в матче с «Арсеналом»
Голкипер "Спартака" Артем Ребров после поражения от "Арсенала" в 15-м туре РПЛ прокомментировал поведение некоторых болельщиков.
Soccer.ru 02:02