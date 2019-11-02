Энергетика
REGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке.
Lenta.ru 01:59
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
РИА Новости 02:02
Общество
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Общество
Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света
Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
РБК 00:54
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета вчера в 10:25
Авто
Областные чиновники хотят потратить 8 миллионов на новые авто
Общая сумма, которую чиновники готовы потратить на транспортные средства, составляет 8 173 333,32 рублей.
Orenburg.media 02:13
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ
Спорт день за днем вчера в 13:02
Армия и оружие
Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили
Lenta.ru вчера в 20:09
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
РИА Новости 01:55
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия 03 ноября в 21:12
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 5 ноября
Многим интересно, какой праздник отмечают 5 ноября Как сообщает ToDay News Ufa, День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается ежегодно 5 ноября.
ToDay News Ufa вчера в 14:00
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Накануне российская исполнительница Земфира дала концерт в Дубае (ОАЭ) и спела там две новые композиции, которые ранее нигде не звучали.
Петербургский дневник 03 ноября в 02:57
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика
В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России
В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.
RT на русском вчера в 23:06