Энергетика
REGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Музыка
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
РИА Новости 05:52
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Общество
В Шанхае стартовала II китайская импортная ЭКСПО
ЭКД вчера в 22:50
Экономика
Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
РИА Новости 05:22
Происшествия
Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение.
Lenta.ru 06:07
Авто
Седан Volkswagen Polo получил дешевую спецверсию
Стандартное оснащение Volkswagen Polo в спецверсии Select включает 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками, черные наружные зеркала с обогревом и электрорегулировкой и фары головного света с лампами H7.
Автоновости дня 05:16
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС вчера в 01:33
Футбол
Егоров: арбитр поступил правильно, удалив Бийола в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.
Чемпионат 05:22
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Discover24 02:44
Политика
Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.
ТАСС 05:36
Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Lenta.ru 06:50
Авто
Volkswagen начал серийное производство ID.3 в Цвиккау
SpeedMe вчера в 23:36
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro оснащены двумя стерео-динамиками по 8 Вт, а также поддержкой объемного звука Dolby Atmos и DTS.
MobiDevices 06:03
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
Зеленского назвали голодным и недоспавшим президентом
Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.
Lenta.ru 06:29
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
Суд ЕС подтвердил нарушение Польшей норм права в ходе судебной реформы
Европейский суд юстиции подтвердил, что Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы, говорится в приговоре суда.
РЕН ТВ 04:13
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у «Силовых машин» часть заказов.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Культура
В Унече открылся виртуальный концертный зал
БрянскToday 02:17
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика
Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:32
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме
Актриса Кристина Асмус заявила, что против неё в интернете проводится организованная травля из-за эротической сцены в её последнем фильме.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30