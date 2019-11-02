Энергетика

REGNUMREGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
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