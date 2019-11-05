Энергетика

REGNUMREGNUMНа Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

REGNUM22:37

Как изменились цены на бензин в Смоленской области

Рабочий путь (г. Смоленск)01 ноября в 17:30

На Камчатке подорожали бензин и дизтопливо

Аргументы и Факты - Камчатка01 ноября в 18:30

В Благовещенске второй раз за осень подорожал бензин

Амур.инфо22:16

Бензин и дизель стали дороже на Сахалине

Сахалин.Инфо17:35

Цены на топливо поднялись на Сахалине

АСТВ17:59

На Камчатке с начала года литр бензина подорожал на 1,5 рубля, а дизтоплива - на 1,65 рубля

Камчатка-Информ15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Происшествия

В Миассе уборщица умыла пациентку половой тряпкой

Znak.com 09:01
Хоккей

Сборная России по хоккею выиграла на старте молодежной Суперсерии

Известия 23:06
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Футбол

Икарди рассчитывает, что «ПСЖ» выкупит его у «Интера»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметил, что рассчитывает остаться в «ПСЖ».
Матч ТВ 19:57
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Политика

Более половины американцев одобряют импичмент Трампа

Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия 17:40
Армия и оружие

В Литве стартовали масштабные военные учения НАТО

Международные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 - II («Железный волк - 2019 – II») начались в понедельник в Литве, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:25
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Финансы

Доллар и евро подскочили в цене

Доллар и евро подскочили в цене Курс валют на сегодня. Курс доллара и евро постепенно растут в цене.
Экспресс газета 22:30
Экономика

«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
Коммерсантъ 17:29
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Общество

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Культура

Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

ТагилСити.ру 23:04
Культура

«ЭтноКраса-2019»: Победительницей стала эвенкийка Анастасия Кириллина

Первой вице "ЭтноКраса" признана Дарья Слепцова, РОО "Потомки государевых ямщиков", Второй вице – Диана Ансимова, ОО "Русская община РС (Я )".
SakhaPress.ru 02 ноября в 01:19
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02 ноября в 01:22
Происшествия

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19
Политика

Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру 22:31
Финансы

Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Политика

Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО

Украина станет членом НАТО в скором времени. Такое заявление в интервью телеканалу "1+1" сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.
Life.ru 17:18
Авто

Представлен обновленный Hyundai Grandeur

Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика

Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса 20:38
Общество

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
Ведомости 15:53
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное