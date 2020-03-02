Общество

Байкал24Байкал24На Сахалине подорожало автомобильное топливо

Сахалинские СМИ сообщают, что с начала первой мартовской недели в третий раз с начала года повысились цены на топливо.
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