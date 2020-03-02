Общество
Байкал24На Сахалине подорожало автомобильное топливо
Сахалинские СМИ сообщают, что с начала первой мартовской недели в третий раз с начала года повысились цены на топливо.
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Экономика
Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Авто
В Петербурге снизились продажи автомобилей
Происшествия
В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД
Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Общество
Иранский чиновник умер из-за коронавируса
В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
Международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
Общество
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Общество
С 1 марта в России вступил в силу ряд законов
С 1 марта 2020 года на территории России вступает в силу ряд важных законопроектов. Детально о многих из них мы сообщали ранее.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Кино
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Спорт
Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса
Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"