Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Инцидент произошел 13 декабря в Аниве. Мужчина заподозрил, что его телефон украли, и решил написать заявление. В кабинете на втором этаже, по словам потерпевшего, его встретили три человека в штатском, которые, узнав фамилию заявителя, принялись его бить.
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Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии

Газета.Ru06:09

Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

Известия05:39

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Вести.Ru03:46

Российские полицейские перепутали военнослужащего с преступником и избили

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На Сахалине полицейские избили военного, спутав его с другим человеком

Московский Комсомолец03:34

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину

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Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

RT на русском 05:10
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск вчера в 03:10
Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Pro Город Самара 04:15
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Политика

Путин призвал увеличить количество предприятий по переработке мусора

В прошлом году во время традиционной пресс-конференции президент страны отметил, что в России до 2024 года должны быть построены около 200 заводов по переработке мусора.
Москва 24 04:57
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Технологии

NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Игромания.ру 06:15
Политика

Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно

По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Комсомольская правда 05:35
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин назвал цены на газ для Белоруссии

По словам Владимира Путина, Россия продает ресурсы в Минск, все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии.
iReactor 06:06
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Политика

Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным

Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Аргументы и Факты 05:14
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Политика

Путин поделился мнением о наследии Ленина

Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Известия 05:22
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Космос

NASA представило концепт нового космического телескопа HabEx

N+1 03:48
Происшествия

В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".
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Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР

По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Экономика сегодня 05:06
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
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