Происшествия
Вести.RuНа Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Инцидент произошел 13 декабря в Аниве. Мужчина заподозрил, что его телефон украли, и решил написать заявление. В кабинете на втором этаже, по словам потерпевшего, его встретили три человека в штатском, которые, узнав фамилию заявителя, принялись его бить.
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Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
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Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
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Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
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Путин призвал увеличить количество предприятий по переработке мусора
В прошлом году во время традиционной пресс-конференции президент страны отметил, что в России до 2024 года должны быть построены около 200 заводов по переработке мусора.
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
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Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
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NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Политика
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
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Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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Путин назвал цены на газ для Белоруссии
По словам Владимира Путина, Россия продает ресурсы в Минск, все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии.
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Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Политика
Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным
Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Политика
Путин поделился мнением о наследии Ленина
Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".
Политика
Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР
По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.