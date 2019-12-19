Избивали меня минут 30-40, а потом решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек.

с чего всё началось

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