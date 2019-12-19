Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Инцидент произошел 13 декабря в Аниве. Мужчина заподозрил, что его телефон украли, и решил написать заявление. В кабинете на втором этаже, по словам потерпевшего, его встретили три человека в штатском, которые, узнав фамилию заявителя, принялись его бить.
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с чего всё началось

Обратившегося в полицию сахалинца избили, перепутав его с преступником

Избивали меня минут 30-40, а потом решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек.
Сахалин.Инфовчера в 20:27

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Sakh.com напоминает о конкурсе живых новогодних елок

Сахалин.Инфовчера в 21:09

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину

REGNUMвчера в 21:11

На Сахалине полицейские избили военного, спутав его с другим человеком

Московский Комсомолец03:34

Российские полицейские перепутали военнослужащего с преступником и избили

Lenta.ru04:28

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Вести.Ru03:46

На Сахалине военный пожаловался, что полицейские перепутали его с однофамильцем и избили

Дождь04:31

На Сахалине полицейские избили военного. Его перепутали с однофамильцем, находящимся в розыске

Новая газета04:13
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Наука

Редкость черных кошек объяснили трудностями в общении

N+1 00:26
Авто

Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX

Главным рынком сбыта компании является — Китай. Однако пока продажи компании оставляют желать лучшего.
ГЛАС.RU 02:53
Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

Коммерсантъ 04:07
Экономика

Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

Известия 00:00
Общество

Законопроект об ответственности агрегаторов такси внесли в Госдуму РФ

Предложенный законопроект предполагает введение финансовой ответственности агрегаторов за ущерб, нанесенный пассажиру, при возникновении ДТП или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, у которых нет разрешения на работу в такси.
iReactor вчера в 14:18
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Политика

В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
REGNUM 04:22
Общество

Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20%

Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.
Телеканал 360° вчера в 18:47
Политика

Опрос показал отношение американцев к импичменту Трампа

Мнение американцев об импичменте президента США Дональда Трампа полярно разделилось: за и против высказались по 48%.
Rambler News Service 01:54
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Фигурное катание

Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Газета.Ru 03:46
Общество

На Украине снова введут обязательный техосмотр

Ранее Криклий заявлял о том, что обязательный техосмотр снова введут на Украине в 2022 году.
Украина.ру 03:29
Технологии

«Искусственное Солнце» планируют создать в Китае

iReactor 04:31
Политика

Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.
Известия 04:37
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com 17 декабря в 10:12
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Известия вчера в 23:37
Здоровье

Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч

Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.
Вечерний курьер 16 декабря в 12:30
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Известия 02:28
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Общество

Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида.
РИА Новости 03:52
Экономика

Сбербанк открыл «Инграду» кредитную линию на 29,5 млрд рублей

Строительная группа "Инград" получила проектное финансирование от Сбербанка на 29,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба девелоперской компании.
РИА Новости 03:34
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Общество

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
РБК 03:41
Политика

Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника — генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
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