Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Двое мужчин еще использовали специальные средства. В ходе следствия установлены факты избиения и других издевательств над потерпевшей, а также угроз в ее адрес. Таким образом полицейские хотели добиться от женщины признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.
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с чего всё началось
Обвинительный приговор трем оперуполномоченным УМВД России по Южно-Сахалинску вынес городской суд, сообщили
 в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Российская газетавчера в 21:16

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На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

АСТВвчера в 18:36

На Сахалине осудили троих полицейских за издевательство над задержанной

ТАССвчера в 20:30

На Сахалине трое полицейских били и мучили женщину, чтобы она призналась в краже денег

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:29

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газетавчера в 21:16

Пытки пакетом и шокером: сахалинских полицейских приговорили к колонии

РЕН ТВвчера в 20:41

За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

РБК01:03

Трое полицейских на Сахалине получили срок за пытки задержанной

Life.ruвчера в 21:30
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Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости 03:59
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Спорт

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Свободная Пресса 05:54
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
РБК 04:01
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск 03:10
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

RT на русском 03:30
Происшествия

Начальника отдела судебных приставов в Керчи задержали за взятку

В Керчи задержали начальника городского отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя.
Аргументы недели - Керчь 05:36
Кино

В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Накануне.Ru вчера в 17:27
Общество

В России официально ввели электронные трудовые книжки

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Регион 29 вчера в 07:18
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Преподаватели балета в Венской опере рекомендовали детям курить

Полит.ру 05:46
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Общество

«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС вчера в 14:29
Армия и оружие

ВСУ несут потери: на Донбассе погиб «рыцарь Зимнего похода»

Rusvesna.su 06:01
Общество

«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой

Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой.
Телепрограмма 16 декабря в 07:56
Политика

Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
REGNUM 06:28
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
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