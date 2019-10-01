Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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 на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области говорится, что санитарка детского дома-интерната утром 29 сентября отнесла воспитанницу в ванную и положила ее в ванну для мытья тела, слив в ванну пробкой она не закрыла.
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