Происшествия
RT на русскомНа Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области говорится, что санитарка детского дома-интерната утром 29 сентября отнесла воспитанницу в ванную и положила ее в ванну для мытья тела, слив в ванну пробкой она не закрыла.The Moscow Post02:09
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