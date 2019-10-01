с чего всё началось

Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

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Армия и оружие Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".

Авто Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России Немецкая компания BMW из-за неисправного заднего подголовника отзывает в России 287 кроссоверов BMW X3.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Футбол Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.

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Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.

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Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Политика Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

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Политика Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400 Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.

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Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

Политика Украинский шоумен рассказал о русификации Львова Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.

Общество В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.

Спорт Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.