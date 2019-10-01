с чего всё началось

Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

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