Происшествия
RT на русскомНа Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Прокуратура Сахалина проверит обстоятельства смерти девочки, которую заживо сварили в кипятке
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:44
По факту смерти девочки в доме-интернате Сахалинская прокуратура организовала проверку
SakhalinMedia.ruвчера в 19:30
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Политика
Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина
Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года.
ТАСС 03:53
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
РБК 02:00
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
РИА Новости вчера в 01:39
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:23
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Общество
Минтруд направил в правительство доклад о сокращении рабочей недели
Минтруд подготовил и направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.
BFM.ru 04:32
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Экономика
Сбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
Дождь 01:35
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Экономика
Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM вчера в 07:14
Происшествия
В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело
В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
АиФ Красноярск 01:32
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли три человека
Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.
ТАСС 03:34
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52