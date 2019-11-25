Энергетика

REGNUMREGNUMНа Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр

На указанной АЗС АИ-95 перешагнул планку в 50 рублей, а АИ-98 продаётся по цене 70 рублей за литр. На других АЗС топливо торгуется по старой цене. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября АЗС Сахалина в очередной раз «порадовали» водителей подорожанием топлива.
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На одной из заправок в Южно-Сахалинске цена литра бензина выросла до 70 рублей

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Московский Комсомолецвчера в 18:07

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Deita.ruвчера в 21:45

На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей

Кривое-зеркало.рувчера в 19:36
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Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
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Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
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Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

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Для скандальной больницы в Иванове построят новое здание

Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в центре скандала, построят новое здание.
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До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Сборная Испании в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Испании по теннису в шестой раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса, в решающем матче Финала турнира, который прошел в Мадриде, обыграв со счетом 2-0 канадцев.
РИА Новости вчера в 15:28
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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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