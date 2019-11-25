Энергетика

REGNUMREGNUMНа Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр

На указанной АЗС АИ-95 перешагнул планку в 50 рублей, а АИ-98 продаётся по цене 70 рублей за литр. На других АЗС топливо торгуется по старой цене. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября АЗС Сахалина в очередной раз «порадовали» водителей подорожанием топлива.
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В России появился бензин по 70 рублей за литр

Car.ru03:21

На одной из заправок в Южно-Сахалинске цена литра бензина выросла до 70 рублей

Сахалин.Инфовчера в 17:14

Литр АИ-98 на заправке в Южно-Сахалинске подорожал на 15 рублей

РИА Сахалин-Курилывчера в 19:18

На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей

Московский Комсомолецвчера в 18:07

На Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр

REGNUMвчера в 20:40

Цены на бензин подскочили до 70 рублей - фото

Deita.ruвчера в 21:45

На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей

Кривое-зеркало.рувчера в 19:36
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
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На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
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Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
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Спорт

Российскому спорту предрекли трагедию

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.
Lenta.ru 03:43
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
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Авто

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РИА Новости вчера в 22:16
Общество

Аномальное тепло вернется в регионы России

По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теплая погода установится уже в середине недели.
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Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Общество

Telegram обвинили в распространении пиратских книг

В администрацию мессенджера Telegram обратились представители Ассоциации по защите авторских прав в интернете, которые пожаловались на распространение пиратского контента, сообщает «Коммерсант».
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Газета.Ru 02:49
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
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В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

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Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
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Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.
РБК 03:12
Здоровье

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю

RT на русском 03:22
Происшествия

Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн

От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Политика

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
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