Общество
REGNUMНа Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр
На указанной АЗС АИ-95 перешагнул планку в 50 рублей, а АИ-98 продаётся по цене 70 рублей за литр. На других АЗС топливо торгуется по старой цене. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября АЗС Сахалина в очередной раз «порадовали» водителей подорожанием топлива.
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На одной из заправок в Южно-Сахалинске цена литра бензина выросла до 70 рублей
Сахалин.Инфовчера в 17:14
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