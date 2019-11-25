Энергетика
Кривое-зеркало.руНа одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей
До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине. В частности, по данным телеграм-канала "Стоит", который следит за повышением или снижением цен на автотопливо в сахалинской столице, на заправочной станции Змачинского цена на бензин поднялась в среднем на 15 рублей - до 70.
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Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Здоровье
ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав
Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Политика
Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации.
Музыка
Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении
В первом поединке Полина Гагарина представила Лилию Вельтман и Ольгу Уразгалиеву. После исполнения песни девушки обнялись на сцене.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Теннис
Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Политика
Министр обороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках из России»
Важные инфраструктурные объекты Украины ежедневно подвергаются «многочисленным кибератакам».
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Общество
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Музыка
Слава Богу, не победили: Лоза обрушился на Детское Евровидение
Как сообщает "Пятый канал", Лоза обрушился с жесткой критикой в адрес международного музыкального конкурса "Детское Евровидение", финал которого прошел в Польше в воскресенье, 24 ноября.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Армия и оружие
Око за око: ветеран боевых действий оправдал убийство игиловца в Сирии
Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Общество