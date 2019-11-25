До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине. В частности, по данным телеграм-канала "Стоит", который следит за повышением или снижением цен на автотопливо в сахалинской столице, на заправочной станции Змачинского цена на бензин поднялась в среднем на 15 рублей - до 70.

На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей

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