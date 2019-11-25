Общество
REGNUMНа Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр
На указанной АЗС АИ-95 перешагнул планку в 50 рублей, а АИ-98 продаётся по цене 70 рублей за литр. На других АЗС топливо торгуется по старой цене. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября АЗС Сахалина в очередной раз «порадовали» водителей подорожанием топлива.
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Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Экономика
Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Завершено расследование по поводу бунта в омской колонии
На федеральном телеканале «Россия 24» в программе «Расследование Эдуарда Петрова» зрителям было представлено собственное расследование бунтов осужденных в различных колониях.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
Теннис
Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Гаджеты
Бюджетный Samsung Galaxy S10 Lite оказался клоном Galaxy A90s
Как выяснилось, бюджетный Samsung Galaxy S10 Lite, который проходит под модельным номером SM-G770F, оказался клоном Galaxy A90s.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Футбол
Мбаппе считает, что Месси заслужил выиграть «Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал капитана «Барселоны» Лионеля Месси в вопросе будущего победителя «Золотого мяча» по итогам нынешнего года.
Экономика
Минпромторг не получит 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения
Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.
Футбол
Эден Азар: «Не забью больше голов, чем Роналду»
Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, как относится к тому, что его видят преемником Криштиану Роналду.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».