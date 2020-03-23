"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".

с чего всё началось

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ. На подозреваемых 2002 и 2003 года рождения вышли, расследуя уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

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