Происшествия
Российская газетаНа Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Открыв кран, санитарка ушла в другое помещение за памперсами и пеленкой, и только вернувшись, обратила внимание, что из крана течет горячая вода. Увидев, что девочка получила ожоги, сотрудница дома-интерната вызвала скорую помощь, девочку отвезли в больницу, где она скончалась.
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с чего всё началось
15-летняя воспитанница Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Сахалинской области, скончалась после принятия ванны с кипятком, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы заведения, сообщает сайт СК РФ по региону.Аргументы и Фактывчера в 20:31
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Прокуратура Сахалина проверит обстоятельства смерти девочки, которую заживо сварили в кипятке
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:44
По факту смерти девочки в доме-интернате Сахалинская прокуратура организовала проверку
SakhalinMedia.ruвчера в 19:30
На Сахалине 15-летняя воспитанница дома-интерната умерла в больнице от ожогового шока
Сахалин.Инфовчера в 17:34
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Astera вчера в 05:40
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Сенат США не сможет отказаться от рассмотрения вопроса об импичменте президента.
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