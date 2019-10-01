с чего всё началось

Открыв кран, санитарка ушла в другое помещение за памперсами и пеленкой, и только вернувшись, обратила внимание, что из крана течет горячая вода. Увидев, что девочка получила ожоги, сотрудница дома-интерната вызвала скорую помощь, девочку отвезли в больницу, где она скончалась.

На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

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