В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Армия и оружие Сирийские войска вышли к границе с Турцией Сирийские правительственные войска вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от Кобани, сообщают местные СМИ.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.

Гаджеты Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display Компания Xiaomi продолжает развивать своё игровое направление. Вендор показал изогнутый геймерский монитор Mi Surface Display 34.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Происшествия Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

Экономика В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в России Рост ВВП В России с начала 2019 года (с января по сентябрь) составил 1,2%. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Общество Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.

Авто Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge Первый полностью электрический кроссовер марки будет называться XC40 Recharge.

Кино Умерла 106-летняя актриса Джули Гибсон Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.