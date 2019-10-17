В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

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