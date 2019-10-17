Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.
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Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы на Сахалине

РБК05:20

На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

ТАСС03:11

На Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании

Эхо Москвы03:31

Российские четвероклассники избили сверстницу за напоминание о домашнем задании

Lenta.ru03:24

На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу

Московский Комсомолец04:14

СМИ: на Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании

РИА Новости03:48

Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании

Сахалин.Инфо01:38
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Спорт

В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб

В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
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Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Финансы

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество

В Гидрометцентре заявили, что ноябрь будет теплым

Синоптики отметили, что столбики термометров будут показывать температуры выше нормы на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Поволжье, в регионах ЦФО и на юге.
МедиаПоток вчера в 03:40
Политика

Украина потребовала ликвидировать ДНР и ЛНР

Накануне в Киеве заявили, что выполнение «формулы Штайнмайера» замораживается как минимум на год, а теперь представитель Украины в Минске выдвинул заведомо невыполнимые условия для продолжения переговоров по минским соглашениям.
Госновости вчера в 08:29
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Единоборства

Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Теннис

Кудерметова обыграла Свитолину на Кубке Кремля

RT на русском 08:58
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами

«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»

Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Общество

Финляндия начнет выдавать пятилетние визы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать пятилетние визы, сообщили в генконсульстве.
DP.RU 08:36
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Футбол

Артем Дзюба может перейти в миланский «Интер»

По данным Il Giornale, Артем Дзюба заинтересовал «Интер» не только своей игрой, но и тем, что его контракт с петербургским клубом истекает с летом 2020 года, а значит и платить за трансфер придется не так много.
АБН 08:10
Политика

В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента РФ Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях Mercedes с надписью «ДПС» на капотах не было рядовой ситуацией, рассказали в российском посольстве в Абу-Даби.
ТК Звезда вчера в 22:51
Транспорт

В ГИБДД одобрили увеличение лимита скорости на платных дорогах

РЕН ТВ 04:38
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика

Путина встретили во ВГИК под песню об истекающем кровью казаке

Lenta.ru 09:29
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
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