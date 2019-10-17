Происшествия
Газета.RuШкольницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Как отмечается, из-за нанесенных побоев девочка попала в больницу.
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Политика
США помогли предотвратить теракты в России
Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Экономика
В Вашингтоне открываются ежегодные заседания МВФ и Всемирного банка
Ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка стартуют в четверг в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 17:19
Политика
МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Политика
Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
РИА Новости 06:25
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес
21-летняя Елизавета Пескова рассказала, какой видит свою свадьбу
Вчера же Пескова снова порассуждала о браке и рассказала, какой видит свою свадьбу.
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Наука
Новый метод лечения остановил болезнь Хантингтона у мышей
Выводы открывают новые возможности в изучении природы и разработке методов лечения и других неврологических заболеваний – бокового амиотрофического склероза, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.
Хайтек+ 07:11
Футбол
Футболист поймал стакан пива с трибун. И выпил его
Форвард сумел поймать стакан, а затем выпил его содержимое. Уже практически пустой стакан игрок выкинул в сторону.
Чемпионат 06:53
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Общество
Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве
Ранее в четверг сообщалось, что к полудню в столице был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.
Интерфакс 07:33
Происшествия
В Калининграде пойдут под суд вербовщики террористов
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, младший из обвиняемых - приверженец радикальных течений ислама, поддерживающий участников "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации), в Калининградской области настойчиво убеждал своего 19-летнего соотечественника присоединиться к этой организации.
Российская газета 07:49
Происшествия
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
Российская газета 06:46
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Авто
Skoda показала новую Skoda Octavia
Напомним, официальная премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября текущего года.
Новые автомобили 08:31
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
РБК 06:49
Общество
Мошенники придумали новый вид фальшивых купюр
Появился новый способ обмана банкоматов: фальшивомонетчики наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, и устройство воспринимает ее как настоящую, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.
Sibnet Новости вчера в 06:58
Технологии
Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет
Афиша Daily вчера в 12:30
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Космос
Первый ребенок в космосе родится через 12 лет
Вполне возможно, что уже через 12 лет в космосе родится первый ребёнок с Земли.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47