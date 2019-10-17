Происшествия
ИзвестияНа Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.
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Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Культура
«Сваты» сменят название после массового ухода актеров
Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Политика
Зеленский озвучил условия отвода сил в Донбассе
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Общество
Челябинский экс-губернатор опроверг информацию о бегстве из России
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Теннис
Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Политика
Осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании
Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон
Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.