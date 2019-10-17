В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Общество Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.

Экономика ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Политика Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Экономика Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Происшествия В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.

Общество Челябинский экс-губернатор опроверг информацию о бегстве из России Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей.

Армия и оружие Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Теннис Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.

Общество В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Происшествия Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.