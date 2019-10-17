Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание. Сейчас девочка находится в больнице, сообщает 17 октября Sakhalin.info.
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Следственный комитет проверит информацию об избиении ученицы на Сахалине

РБК07:11

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости06:32

На Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании

Эхо Москвы03:31

В деле об избиении поронайской школьницы разберутся следователи

Сахалин.Инфо06:14

Российские четвероклассники избили сверстницу за напоминание о домашнем задании

Lenta.ru03:24

На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу

Московский Комсомолец04:14

На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

ТАСС03:11
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Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском вчера в 09:37
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Происшествия

Семья в Нидерландах из-за конца света прожила в подвале девять лет

ForPost 06:55
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Политика

Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года

Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика

Зеленский озвучил условия отвода сил в Донбассе

Деловое.ТВ вчера в 07:34
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Общество

Челябинский экс-губернатор опроверг информацию о бегстве из России

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей.
REGNUM 13:24
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Теннис

Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.
Нева Спорт 13:19
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Политика

Осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании

Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
Новая газета 12:58
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон

Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
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