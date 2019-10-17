Происшествия
Российская газетаНа Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Как выяснилось, четвероклассники таким образом выместили свою досаду поступком сверстницы. Когда учительница в конце урока забыла задать домашнее задание, девочка напомнила об этом. По факту избиения школьницы Поронайская городская прокуратура организовала проверку.
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с чего всё началось
Учащиеся школы №2 в Поронайске избили одноклассницу после уроков. Инцидент произошел 15 октября, когда девочка на последнем уроке напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. Теперь ученица лежит в больнице, и ее мама переживает, что эту историю могут замять, будто ничего и не было.Сахалин.Инфо01:38
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