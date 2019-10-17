Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Как выяснилось, четвероклассники таким образом выместили свою досаду поступком сверстницы. Когда учительница в конце урока забыла задать домашнее задание, девочка напомнила об этом. По факту избиения школьницы Поронайская городская прокуратура организовала проверку.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании

Учащиеся школы №2 в Поронайске избили одноклассницу после уроков. Инцидент произошел 15 октября, когда девочка на последнем уроке напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. Теперь ученица лежит в больнице, и ее мама переживает, что эту историю могут замять, будто ничего и не было.
Сахалин.Инфо01:38

Подробнее о событии

Российские четвероклассники избили сверстницу за напоминание о домашнем задании

Lenta.ru03:24

СМИ: на Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании

РИА Новости03:48

Одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о «домашке»

Вести.Ru03:45

Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы на Сахалине

РБК05:20

На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу

Московский Комсомолец04:14

На Сахалине проверяют информацию об избиении девочки за напоминание о домашнем задании

ТАСС03:11

Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании

Сахалин.Инфо01:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

RT на русском 04:32
Игры

Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на Nintendo Switch

REGNUM вчера в 06:35
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Интерфакс вчера в 10:59
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Культура

В Красноярске стартовал фестиваль Дмитрия Хворостовского

Фестиваль, посвященный всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, открылся на его родине в Красноярске 16 октября.
Sibnovosti.ru 03:37
Футбол

Тедеско: «Такие предложения, как из „Спартака“, поступают не каждый день»

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, проведший три тренировки в клубе, рассказал о том, как принял решение о том, чтобы возглавить красно-белых.
ProstoProSport 04:37
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Политика

Эрдоган оскорбил главу МИД Германии Хайко Мааса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо оскорбил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, обвинив его в дилетантизме и профнепригодности.
REGNUM вчера в 12:40
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Футбол

Итальянский клуб заинтересован в приобретении Дзюбы

Миланский "Интер" заинтересован в приобретении нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, передает Il Giornale.
Газета.Ru 05:28
Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 25 сентября 2019 года. Курс евро в свою очередь уменьшился на 0,07%, до 70,93 рубля.
ТАСС 03:45
Происшествия

Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.
Росбалт 15 октября в 05:39
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Армия и оружие

В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк

Телепрограмма 05:07
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Происшествия

Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

Lenta.ru 04:07
Авто

«Русский Прадо» от УАЗа: новые подробности

Российская газета 02:20
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru 15 октября в 10:34
Общество

Внимание: в Свердловской области ожидается сильный мокрый снег

Телеканал ОТВ 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное