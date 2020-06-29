Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМассовые мероприятия разрешили на Сахалине

Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Сахалине сняли ограничения для массовых мероприятий

РИА Сахалин-Курилы00:33

Указом губернатора в Сахалинской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

SakhalinMedia.ruвчера в 20:58

На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий

ТАССвчера в 21:45

Массовые мероприятия разрешили на Сахалине

Газета.Ruвчера в 21:27

На Сахалине разрешили массовые мероприятия

РИА Новостивчера в 21:16

Сахалинским пенсионерам нужно соблюдать самоизоляцию до 10 июля

АСТВвчера в 21:56

В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия и официально сократили обсервации

Сахалин.Инфовчера в 19:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
406
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
13
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
708
Технологии

Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни

Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
1
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
8,8K
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,4K
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
127
Транспорт

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
15
Политика

В Японии не захотели менять нынешний формат саммита G7

30 мая пресс-пул Белого дома проинформировал, что Трамп откладывает саммит G7 до сентября и собирается пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Московский Комсомолец 00:47
5
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
939
Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
456
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 26 июня в 16:59
877
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
155
Экономика

Греф рассказал о хороших отношениях Сбербанка и «Яндекса»

Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации.
ТАСС 01:04
1
Общество

В Татарии 29 июня откроются крупные торговые центры и детские лагеря

Возобновят деятельность детские лагеря отдыха. Также смогут приступить к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.
REGNUM 01:53
19
Игры

В Cyberpunk 2077 нашли изображение с Цири из The Witcher 3

В Cyberpunk 2077 нашли пасхалку с Цири из The Witcher 3: Wild Hunt.
CyberSport.ru 27 июня в 08:23
1
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
1K
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество

Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

Газета.Ru вчера в 22:18
3
Футбол

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 11:39
1
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Шоу-бизнес

Александр Буйнов «отметил воскрешение» в компании Валентина Юдашкина

Актуальные Новости 00:48
Общество

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В среднем по стране сумма возрастет на 4%. С 1 июля начнут расти цены на табак, обувь и лекарственные препараты в связи вводом электронной маркировки этих товаров.
ToDay News Ufa 00:02
337
Общество

Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
520
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,5K
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
21
Политика

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
481
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 26 июня в 15:27
15
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
84
Как работают Яндекс.Новости?
Главное